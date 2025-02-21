Boğaz’daki talana göz yumuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, İstanbul'un incisi Boğaziçi'ndeki kaçak yapıları tek tek tespit etti. Kaçak olduğu belirlenen çok sayıdaki yapıyla ilgili tutanak tutan müdürlük, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne uyarı yazıları gönderdi. Tespit edilen kaçak yapıların birçoğunun İBB'ye ait araziler üzerine inşa edilmesi de dikkati çekti. Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Boğaziçi'ndeki kaçak villasına dokunmaması nedeniyle tepki çeken, sahilleri İstanbullular ile buluşturacağını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyeye ait Boğaz'daki bir araziyi de peşkeş çektiği ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, gönderdiği uyarı yazısında, CHACHA Balık Restoran işletmesi tarafından kullanılan İBB'ye ait arazide kaçak yapılaşmalar tespit edildiğini belirtti. Öte yandan söz konusu restoranın müdavimleri arasında, Boğaz'ın korunmasından sorumlu İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun da olduğu öğrenildi.

19 DAİRELİK KAÇAK BİNA

Bakanlığın Beykoz'da kaçak olduğunu tespit ettiği bir başka yapı olan 19 dairelik lüks konut ve Beşiktaş Kuruçeşme'de 4 bin 300 metrekare alan üzerine kurulan 'Oligark İstanbul' adındaki kaçak gece kulübü ile ilgili de İBB'ye uyarı yazısı gönderildi. İBB arazilerindeki kaçak yapıların, kendini her platformda 'İstanbul'un Muhafızı' olarak nitelendiren İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olduğu ama yıkım kararlarını uygulamadığı öğrenildi.

MAHİROĞLU'NA MAHKEMEDEN CEZA

Sarıyer'de 4.5 milyon dolara satın aldığı villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun, 'imar kirliliğine neden olma' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi, Mahiroğlu'nu iki kez 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ilk etapta, Mahiroğlu'nun geçmiş ve sabıkasız olmasını, cezanın geleceği üzerindeki olumsuz tesir edeceğini de göz önüne alıp takdir indirimi yaparak 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, Mahiroğlu'nun daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması ve yargılama sırasında gösterdiği pişmanlığın yanında, tekrar suç işlemeyeceği noktasında kanaatin de oluştuğunu belirterek hapis cezasının ertelenmesine karar verdi. Kararda, yargılama neticesinde Mahiroğlu'nun kaçak inşaatında ne gibi uygulamalar yaptığı tek tek anlatıldı.

SUÇU MÜHENDİSE ATMIŞTI

Mahkemeye kaçak villa inşaatıyla ilgili ne proje ne tadilat belgesi ne de izin belgesi sunamayan Mahiroğlu, yaptığı kaçak inşaatla ilgili verdiği ifadede ise topu mühendise atmıştı. Mahiroğlu, villanın çatı katında yaptığı ilave kat düzenlemesinin ruhsata aykırı olduğunu bilmediğini öne sürmüş, bu işlemin bilgisi dışında, görevlendirdiği mühendis tarafından gerçekleştirildiğini söyleyerek suçu mühendise atmıştı.