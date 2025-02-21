Burada hayat var sanki cennetteyiz

Hatay'ın Hassa ilçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 3 bin 878 konuttan 2 bin 222'si, hak sahibi depremzedelere teslim edildi. Depremde, evi ağır hasar gören Polat ailesi de TOKİ tarafından yapımı tamamlanan yeni evlerine yerleşti. Bedensel engelli 3 çocuğu bulunan Fadıma ve Halil Polat çifti, zor günleri geride bıraktı. Evi ve anahtarı verilince kendisinde sinir boşalması olduğunu belirten Fadıma Polat, şunları kaydetti: "Yerleşince öyle bir geniş, öyle bir ferah geldi ki buraya geldim secdeye yattım.

Çünkü hiç ümidimiz yoktu. 'Biz nereden göreceğiz bu evleri?' diyorduk. O ev özleminden sonra 'Hayat varmış' dedik. Buraya gelince zannettim ki cennete girdik." Bu yıl bambaşka bir ramazan heyecanı yaşadıklarını da dile getiren Polat, "Biz iki senedir bayram yaşamadık. Kızım, 'Anne ramazanı iple çekiyorum, merakla bekliyorum' diyor. Çünkü biz bu sene evimizde daha tatlı bir oruç tutacağız" diye konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Polat, "Depremin olduğu günden bugüne kadar devlet elinden gelenin fazlasını yaptı" ifadesini kullandı.