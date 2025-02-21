Dışişleri Bakanı Fidan, Güney Afrika’da Nur’ul Hamidiye Camii’ni ziyaret etti

Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Johannesburg'da, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki tarihi ve kültürel bağların sembollerinden biri olan Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret ettiğini belirtti.