Emine Erdoğan’dan sıfır atık çağrısı: Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim

Birleşmiş Milletler'in moda endüstrisinin her yıl 92 milyon ton atık ürettiğine dair paylaşımını alıntılayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:



"Doğaya yük olan değil, doğayla uyum içinde yaşayan bir moda anlayışı mümkün. Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim, sürdürülebilir üretimi destekleyelim.



Türkiye'nin öncülüğünde ilan edilen 30 Mart #UluslararasıSıfırAtıkGünü, bu yıl "Moda ve Tekstilde Sıfır Atık" temasıyla dünyayı acil harekete geçmeye çağırıyor.



Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile İnsan Yerleşimleri Programı iş birliğinde ve bir ilk olarak Sıfır Atık Vakfımızın desteğiyle düzenlenen etkinlik, atık krizinin üstesinden gelmek için #SıfırAtık bilincinin önemini bir kez daha hatırlatıyor.



Unutmamalıyız ki, moda, bir yaşam biçimi olarak, yaratıcı ve dönüştürücü ruhuyla çözümün kalbinde yer alıyor."