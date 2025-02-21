Gaziemir’de ‘Tansaş çukuru’ tepkisi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Gaziemir Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, Gaziemir'de halk arasında eski TANSAŞ olarak bilinen alandaki çukur üzerinden CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ı sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Atmaca "Tansaş Çukuru da Basmane Çukuru ile aynı kaderi paylaşmasın' uyarısında bulundu. Konak'ın yıllardır bir türlü çözüme kavuşturulmayan Basmane Çukuru ile anılır olduğunu belirten Atmaca, "Konak Basmane Çukuruyla anılırken, Gaziemir de Tansaş Çukuruyla 2 yıldır adından söz ettirmeye başladı. Çevredeki ticari işletmeler sebebiyle yollar adeta otopark haline dönmüşken, 2 yıldır bu arsanın boş bir biçimde bekletilmesi içinden çıkılmaz bir hal alıyor" diye konuştu.