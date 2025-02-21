HDK soruşturmasında çarpıcı detaylar! PKK’ya ’eleman’ göndermişler!

BAŞSAVCILIK DEĞERLENDİRMESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca operasyona ilişkin yapılan açıklamada HDK'nin, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) devamı niteliğinde olduğu ve ayrıca legal görünümlü bir cephe yapılanması ve TBMM'ye alternatif bir meclis olduğu belirtildi. Açıklamada, terör örgütü kabul edilen HDK bileşenlerinin, HBDH cephesindeki terör örgütlerinin legal uzantılı yapılanmaları oldukları, meclislerinin KCK sözleşmesiyle özdeşlik gösterdiği, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda legal görünümlü protesto yürüyüşü, basın açıklaması, miting vb. eylem ve etkinlikleri düzenleyerek toplumsal alanı örgütlediği belirtildi.