Marmaris’te eski başkan Mehmet Oktay hakkında suç duyurusu

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler'de özel bir şirketin projesine, Marmaris Belediyesi tarafından yapı ruhsatı verildi. Ruhsata karşı açılan davada mahkeme, şirkete ait "imar durum belgesi" ve 17 adet yapı ruhsatını iptal etti. Marmaris Belediyesi ise mahkeme kararı sonrası 11 Aralık'ta inşaatı mühürledi. Belediye, projedeki usulsüzlükler nedeniyle şirkete 2.7 milyar TL idari para cezası kesti. Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş ve geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay hakkında belediye tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.