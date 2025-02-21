‘Milletin malını sattırmam’ dedi, sata sata bitiremedi

Bilecik'te 31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşlara onlarca vaatte bulunan ancak bunlardan henüz birini bile hayata geçiremeyen Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, belediye arsalarını satmayacağı ve sattırmayacağının sözünü vermişti. Bu konuda sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Subaşı, "Bilecik'in malını sattırmam" demişti.

Ancak bu sözlerin üzerinden henüz 1 yıl bile geçmeden meclisi olağanüstü toplayan CHP'li Subaşı, 99 adet belediye arsasının satış yetkisini almış ve arsaları satışa çıkarmıştı. Arsaların satışa çıkarılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken Subaşı, meclisi bir kez daha olağanüstü toplantıya çağırdı.

Bilecik Belediye Meclisini bugün olağanüstü toplantıya davet eden Başkan Subaşı, bu kez mülkiyeti belediyeye ait 20 arsanın daha satışı için meclis üyelerinden yetki isteyecek. Çoğunluğu CHP'li üyelerden oluşan meclisin, Subaşı'na satış yetkisi vermesine kesin gözüyle bakılırken, Bileciklilerin malını asla satmayacağını söyleyen ancak tam tersi yönde hareket eden CHP'li Başkana ise tepkiler büyüyor.