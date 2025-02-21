Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Büyük Kongre mesajı: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
Giriş Tarihi: 21.2.2025 14:14 Son Güncelleme: 21.2.2025 14:26

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Büyük Kongre mesajı: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan 23 Şubat Pazar günü yapılacak kongre ile yeni bir dönemin kapılarının açılacağını kaydetti.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan Büyük Kongre mesajı: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak…" dedi.

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI AÇACAĞIZ"

Erdoğan, "AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız." ifadelerini kullandı ve paylaşımına 'Adında AK Işığında İstikbal!' notunu düştü.

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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Büyük Kongre mesajı: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
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