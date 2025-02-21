SON DAKİKA! MİT’ten PKK/KCK’ya nokta operasyon: Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı geniş istihbarat ağı sayesinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor.
MİT, 2011 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldıktan sonra Gara'da silahlı eğitim alıp, Irak Hakurk'ta YJA Star kadın yapılanması yer alan Rojda Azad kod adlı Zehra Sebat ile 2021'de örgütün kırsal kadrolarına katılarak Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında silahlı eğitim alan Serhat Erdoğan'ın eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı.
İKİSİ DE ARANIYORDU
Saha ajanlarından alınan bilgilerin ardından haklarında arama kararı bulunan iki teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyon düzenlendi.