Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! MİT'ten PKK/KCK'ya nokta operasyon: Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi!
Giriş Tarihi: 21.2.2025 09:59 Son Güncelleme: 21.2.2025 10:15

SON DAKİKA! MİT'ten PKK/KCK'ya nokta operasyon: Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı saldırı gerçekleştirmek için eylem hazırlığında olduğunu öğrendiği, PKK/KCK’nın kadın yapılanmasındaki Rojda Azad kod adlı Zehra Sebat ile örgütün sözde özel güç yapılanmasındaki Çirav Cudi kod adlı Serhat Erdoğan’ın Irak Hakurk’ta düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Halit TURAN Halit TURAN
SON DAKİKA! MİT’ten PKK/KCK’ya nokta operasyon: Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı geniş istihbarat ağı sayesinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor.

MİT, 2011 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldıktan sonra Gara'da silahlı eğitim alıp, Irak Hakurk'ta YJA Star kadın yapılanması yer alan Rojda Azad kod adlı Zehra Sebat ile 2021'de örgütün kırsal kadrolarına katılarak Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında silahlı eğitim alan Serhat Erdoğan'ın eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı.

Örgütün kadın yapılanmasındaki Zehra Sebat ile örgütün sözde özel güç yapılanmasında olan Çirav Cudi kod adlı Serhat Erdoğan'ın bulundukları yer tespit edildi.

İKİSİ DE ARANIYORDU

Saha ajanlarından alınan bilgilerin ardından haklarında arama kararı bulunan iki teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyon düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı saldırı gerçekleştirmek için eylem hazırlığında olan iki terörist, Irak Hakurk'ta nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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SON DAKİKA! MİT'ten PKK/KCK'ya nokta operasyon: Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi!
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