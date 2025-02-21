Torpili olmayan cenazeye mezarlık yok

Mezarlıkların kapasite yetersizliği sebebiyle uzun süredir vatandaşların mağduriyet yaşadığı Etimesgut'ta yeni bir skandal ortaya çıktı. SABAH'ın edindiği bilgiye göre, yaklaşık 2 hafta önce bir vatandaş, vefat eden yakınını ilçe mezarlıklarından birine defnetmek için belediyeye başvurdu. Belediye ise kapasitenin dolması sebebiyle ilçe mezarlıklarına defin işlemi yapılamadığını, kendilerini Sincan ilçesindeki mezarlığa yönlendirmek zorunda olduklarını söyledi. Bu durumu kabul etmeyen vatandaş, CHP'li bir siyasi tanıdığını devreye soktu. CHP'li siyasinin devreye girmesi ve yardım istemesiyle birlikte, uzun yıllardır defin işlemi yapılamadığı söylenen Merkez Mezarlığı'nda bir anda alan açıldı. Cenazenin defin işlemi sorunsuz şekilde gerçekleştirildi.

Yaşanan bu olayın ilçede bir ilk olmadığı da ortaya çıktı. SABAH'a açıklamalarda bulunan Etimesgut Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Çağlar, "Benzer şikâyetler bizlere de ulaşıyor. Vefat eden bir vatandaşımız için yaptığımız görüşmede 'defin mümkün değil' denmesinin ardından başka kanallardan definin gerçekleştiğini sonradan öğrendik" ifadelerini kullandı.

'HARİCİ DEFİN İŞLEMİ YAPILIYOR'

Belediye ile konuya ilişkin yaptıkları görüşmeleri anlatan Çağlar, "Vatandaşın talebi doğrultusunda irtibat kurduğumuz Etimesgut Belediyesi yetkilileri, defin işleminin durduğunu ancak bir yakını olanların uygunsa üstüne defin yapılabileceğini söyleyerek talepleri reddediyorlar. Ancak diğer taraftan harici definlerin yapıldığını duyuyoruz" bilgisini paylaştı.

YENİ MEZARLIK İÇİN ADIM ATILMIYOR

İLÇEDE Merkez Mezarlığı ve Elvan Mezarlığı'nın bulunduğunu, Merkez Mezarlığı'nın ise 20 yıldan fazla bir süredir define kapalı olduğunu vurgulayan Çağlar, "Elvan Mezarlığı'nın genişletilmesi için bir önceki dönemde süreç başlatılmıştı. Ancak çevrede bulunan bazı site sakinleri durumu yargıya taşıdı ve süreç olumsuz sonuçlandı. Burada en temel konu mezarlık alanı olabilecek bir alan mevcutken bu alanın kullanılamaması. Bu konuda Büyükşehir Belediyesince artık bir çözüm yolu üretilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.