Türkiye’nin aşı üssü üretime hazır

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, inşaatı devam eden Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi hakkında TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu'na bilgi verdi.

Birimin birinci fazının tamamlandığını açıklayan Kervan, "İdari binası, araştırma merkezi, AR-GE merkezi, hayvan laboratuvarı olan taraflar tamamlandı. Hangi aşıya ihtiyacımız olduğunu 10 madde başlığı altında belirledik. Ana hedef Türkiye'de aşının doldurulması değil, aşının üretilmesi olacak. Salgınlarla hızlı mücadele edilme protokolleri tasarlayacağız. Dünyanın diğer birçok ülkesinde biyoterörizmin özellikle hangi suçlarla yapıldığını tespit edebilecek kitleri geliştirmeye çalışıyoruz. Daha önce TURKOVAC aşısıyla Türk bilim insanları mucize gerçekleştirdi. Aşıyla ilgili süreçlerde eksiklik bulunmadı" diye konuştu.

TAMAMEN YERLİ

Ankara'da Aziz Sancar Araştırma Merkezi'nde bulunan genom merkezini anlatan Kervan, "Türkiye'deki tüm gen analizlerini toplayacağız. Burada dünyanın en gelişmiş cihazları mevcut. Dışarıya veri göndermiyoruz. İki buçuk ay içinde SMA tarama kiti geliştirdik. SMA'nın taranması için bütün genomları analiz ediyoruz. Amacımız, Türkiye'deki hiçbir genin dışarı gitmeden analiz edilmesi. İki buçuk ay içinde binin üzerinde genomu topladık, bu yılın sonunda da 4 bin genomu hedefliyoruz. Amacımız, Avrupa'nın en büyük genom merkezi olabilmek" ifadesini kullandı.

TÜRK FİRMALARINI DESTEKLEMEYİ HEDEFLİYORUZ

Türkiye Kanser Enstitüsü'nün içinde olduğu bir enstitüyü geliştirdiklerinden de söz eden Kervan, "CAR T-cell tedavisi yeni kanser hastaları için geliştirdiğimiz bir yöntem. Bunu da 2 üniversite, bilim insanlarıyla birlikte geliştiriyoruz" dedi. Yapay Zekâ Enstitüsü'ndeki hedeflerini anlatan Kervan, "Türkiye'de e-nabızda çok ciddi datamız var. Sektöre, yapay zekâ destekli tıbbi cihazların geliştirilmesinde, bu bizdeki verilerin kullanılarak uluslararası firmalarla, şirketlerle yarışabilecek Türk firmalarını desteklemeyi hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.