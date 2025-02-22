11 ilde 3 bin 481 şantiyede gece gündüz çalışıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te bin 427 sosyal konut ile iş yerinin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Murat Kurum, yıl sonuna kadar 251 bin konut/köy evi ve iş yerini teslim edeceklerini vurgulayarak, "CHP'nin hayal dahi edemeyeceği bu eserleri yapmaya devam edeceğiz, deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız" dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikonut destekleriyle yapılacak olan bin 427 konutun temel atma töreni Güneyşehir'de yapıldı.

SÖZLERİ TEK TEK YERİNE GETİRDİK

İşte Bakan Kurum'un törende yaptığı konuşmanın satrıbaşları:

2 ay önce Güneyşehir'de 5 bin 113 yeni yuvamızın anahtarlarını vatandaşımıza teslim etmenin mutluluğunu yaşamıştık. Cenab-ı Allah bize bir kez daha, Antep'imize verdiğimiz sözü yerine getirmenin, 'Güneyşehir Sosyal Konutları'nın temellerini hep birlikte atmanın heyecanını yaşatıyor. Deprem bölgesinde ilk günden beri çalışmaların aralıksız devam ediyoruz. Kimsenin altından kalkamayacağı bu ürkütücü tablo karşısında asla ümitsizliğe kapılanlardan olmadık. Tam 650 bin personel ve gönüllü kardeşimizle yılmadan yorulmadan çalıştık. Milletimize o en karanlık anda verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. Ne mutlu bize ki yüzbinlerce yeni yuva kurduk; yepyeni şehirler inşa ettik.

EVİ OLMAYAN KALMAYACAK

Gündüz iş makinelerimiz hummalı bir şekilde çalıştı. Gece olunca kule vinçlerin ışıkları yandı, çalışmalar devam etti. Yani bize, bu devlete, bu millete ne gecenin karanlığı engel olabildi, ne de kışın ayazı bu gayreti durdurabildi. Şu anda halen 11 ilimizde, 4 bin 333 köyümüzdeyiz. Tam 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyemizde aralıksız çalışıyoruz. Kalan 251 bin konut/ köy evi ve iş yerini Allah'ın izniyle bitireceğiz, evine kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız. Türkiye'de ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayıncaya kadar çalışacağız. Bu kapsamda 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik. 5 milyon dar gelirli vatandaşımıza yeni yuva sunduk.