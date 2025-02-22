Ahmet Özer’e 15 yıla kadar hapis talebi

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özer'in 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Özer'in, PKK/KCK terör örgütüyle bağlantıları olduğu ve örgütün lideri Öcalan'ın talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirtildi. Özer'in, sözde demokratik özerklik çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla örgütle işbirliği yaptığı, ayrıca örgüt üyeleriyle iletişim kurarak kırsal alana para gönderdiği iddia edildi. İddianamede, Özer'in siyasi kariyerinde de örgüt talimatlarına uyarak hareket ettiği, Esenyurt Belediyesi'ne siyasi strateji çerçevesinde yerleştirildiği vurgulandı. Ayrıca, 1 milyon 289 bin 480 lira değerinde örgüte para akışının tespit edildiği de kaydedildi. Ahmet Özer'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası alması talep edildi.