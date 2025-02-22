AK Parti’de 8. Olağan Büyük Kongre hazırlıkları tamamlandı! Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek?

"TÜRKİYE'NİN İKİNCİ YÜZYILININ İLK BÜYÜK KONGRESİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, kongreye 100 binin üzerinde bir katılım beklediklerini belirterek, "Şu anda Hakkari'den, Ardahan'dan, Van'dan otobüslerimiz hareket ettiler, arkadaşlarımız yola çıktılar. Bu heyecana ortak olmak üzere kongre salonumuza doğru hareket ettiler. İnşallah yarın Genel Başkanımızın da teşrifi ile bu muazzam kongre ile yeni bir dönemin kapısını aralamış olacağız. Bu kongre bizim açımızdan şu sebeple çok önemli; Türkiye Yüzyılı'nın, Türkiye'nin ikinci yüzyılının ilk büyük kongresi. Genel Başkanımızın vereceği mesajlarla, salondaki arkadaşlarımızın coşkusuyla Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralamış olacak." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongredeki konuşmasının 3 ana başlık altında gerçekleşeceğini aktaran Kandemir, "23 senenin muhasebesini yapacağız AK Parti olarak. Milletimizin, toplumun farklı kesimlerinin beklentilerine uygun mesajları vereceğimiz bir başlığımız olacak. Tabii ki en önemlisi, dünya siyasetine dair, Türkiye'nin bu yüzyılı nerede okuduğunu, Türkiye'yi nereye taşıyacağının mesajlarını vereceği bir manifesto niteliğinde konuşmayla inşallah buluşmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Kandemir, kongrede özellikle uluslararası katılımın çok yoğun olduğunu, hem büyükelçiler düzeyinde hem de siyasi parti temsilcileri anlamında dünyanın dört bir tarafından kongreye teşvik olacağını anlattı.

Kongrenin, sadece Türkiye ve içinde bulunduğu coğrafya için değil, dünya siyaseti açısından yeni bir dönemin de kapısını aralayacağına dikkati çeken Kandemir, "Heyecanla, küresel bir vizyonla tam da partimizin, ülkemizi taşıdığı bu küresel iddianın gereği olarak inşallah bu salonda hep birlikte yeni yüzyılın Türkiye'sinin ilk adımlarını, ilk ışığını, ilk tohumlarını hep birlikte görmüş olacağız." diye konuştu.

Kandemir, AK Parti'nin sürprizlere açık bir siyasi parti olduğuna dikkati çekerek, Başkan Erdoğan'ın kongrede gerçekleştireceği 1,5 saatlik konuşmasında hem içeriye hem dışarıya vereceği mesajlarla AK Parti kongrelerinin tüm dünyayı kapsayan mesajlarını dile getireceğini ifade etti.