Antarktika’daki Türk ekipten deprem gözlem istasyonu

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda devam ediyor Türk bilim insanları, Horseshoe Adası'ndaki Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nda çalışmalara başladı. 20 kişilik bilim ekibi, Türk bayrağını göndere çekerek, İstiklal Marşı okudu. Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Hasan Hakan Yavaşoğlu, "Bu yıl ada üzerinde ve denizde toplam 19 proje icra edilecek. 20 kişilik ekipte 16 Türk, 4 yabancı bilim insanı var.

Antarktika'nın iklimsel değişimi, yer bilimlerindeki farklı sunmuş olduğu mekanizmaların anlaşılması, tektonik mekanizmalar, izostatik değişimler, deformasyonlar, canlıların incelenmesi, yeni türlerin kayıt altına alınması gibi çalışmaların tamamını bu seneki projelerimiz için de ilerletmekteyiz. Antarktika'nın Horseshoe Adası'nda depremselliğinin nasıl olduğunu anlayabilmek adına bölgeye AFAD tarafından da yeni bir geçici deprem gözlem istasyonumuzu kurduk" dedi. AA