Başkan Erdoğan’dan büyük kongre mesajı: Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'yle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" ifadesini kullandı. Erdoğan paylaşımında yer verdiği videoda ise şunları kaydetti: "Neferlerimizle çıktığımız bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Her başarının ardında milletimiz, gönüldaşlarımız ve teşkilatlarımız var. Her adımda AK Parti teşkilatlarımızın alın teri var. Birlikte çıktığımız bu yolda milletimizle omuz omuza yeni hedeflere yürüyoruz.

Teşkilatlarımızla birlikte milletimize hizmet ettik, her adımda birlik olduk, her aşamada daha güçlü bir Türkiye inşa ettik. Bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Bu yolculuk, AK Parti'nin teşkilatları ve liderliğinde, milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'na yolculuğumuzdur. Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak." Erdoğan'ın, BM 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan, "Gazze soykırımınına 'Dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" sözlerinin yer aldığı kesit de videoda yer aldı. Öte yandan kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 71'inci doğum gününün de kutlanacağı kaydedildi.

GENÇLERLE BULUŞTU

Başkan Erdoğan, cuma namazını Ankara Yenimahalle'deki Mevlana Camii'nde kıldı. Erdoğan namaz sonrası Mevlana Camii Diyanet Gençlik Merkezi'ne ziyarette bulundu. Erdoğan buradaki kurslara katılan gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Erdoğan, merkez hakkında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti.