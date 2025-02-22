CHP’nin Erzincan buluşmasında mekan çelişkisi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Erzincan'daki halk buluşmasının adresi tartışma yarattı. Erzincan İl Başkanlığı'nca yapılan tanıtım afişlerinde açıkça "Müftülük Konferans Salonu" olarak belirtilen etkinlik mekanı, CHP ziyaret sonrası resmi sosyal medya hesaplarında "İl Kültür Salonu" olarak duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'da halkla buluşmak üzere 22 Şubat 2025 tarihinde Erzincan'a geldi. Ancak etkinliğin düzenlendiği yerle ilgili yapılan çelişkili açıklamalar kafaları karıştırdı. CHP Erzincan İl Başkanlığı'nın resmi tanıtım afişlerinde etkinlik mekanı olarak "Müftülük Konferans Salonu" gösterilirken, CHP'nin sosyal medya hesaplarında aynı etkinliğin "İl Kültür Salonu" olarak duyurulması dikkat çekti.

Özgür Özel, Erzincan'da düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelirken, sosyal medyada yer alan paylaşımlarda Müftülük Konferans Salonu'nun adı hiç geçmedi. Bunun yerine, Erzincan İl Kültür Salonu olarak yer belirtildi.