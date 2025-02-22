Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet edilen yabancı ülke siyasi parti temsilcileri, mukim büyükelçiler, diplomatlar ve yurt dışı STK temsilcileri ile bir araya geldiği programda konuşuyor.