Dev döner zincirine FETÖ operasyonu

FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde önemli bir operasyona imza atıldı. MASAK ve MİT Başkanlığı'nın da desteğiyle Antalya merkezli 31 ilde Maydonoz Döner restoran zincirine operasyon düzenlendi. Döner zincirinin isim hakkı usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden kişilere, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verdiği, şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği ortaya çıktı.

ÖRGÜT ÜYELERİNE ORTAKLIK

Sistemi "Referans Temelli Büyüme" olarak adlandıran şirketin resmi belge olmaksızın, bu ortaklığın tamamen örgütsel güvene dayandırdığı, şubelerin, örgüte bağlı kişilere istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı belirlendi. 1.5 yıl süren teknik ve fiziki takiple örgütün şubelerden himmet aldığı, gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafın üzerinden emanet usulü ile aktarıldığı ortaya çıktı.

FETÖ'YE PARA AKTARDILAR

Şirketin yurtdışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurtdışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edilirken, MASAK tarafından yapılan incelemelerde şirketin yurtdışı ve yurtiçinde hakkında işlem bulunmayan kişiler üzerinden finanse edildiği, bu paraların "ürün satın alımı" olarak faturalandırıldığı tespit edildi. Paraların örgüt mensuplarına iletildiği, aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden kişiler tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yapıldığı, FETÖ bağlantılı isimlerin örgüte bağlılığını artırmak için "kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması" talimatı verildiği öğrenildi.

353 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şirket ortaklığından ayrılmak isteyen kişilere "işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu" şeklinde konuşmalar yapıldığı ortaya çıkarken Antalya merkezli 31 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 197 şüphelinin daha önceden FETÖ kapsamında adli işlem kaydının bulunduğu, adli işlem gören zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı, bu kişilerin 83'ünün kamu görevinden çıkarılan isimlerden olduğu belirlendi. 102 şüphelinin ise örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu anlaşıldı.

'ORTAK YAPILMADIM'

Maydonoz Döner isimli restoran zincirinin Türkiye'de ve Almanya, ABD, Kanada, Belçika, Hollanda, Gürcistan ve Azerbaycan'da faaliyet gösterdiği, FETÖ kapsamında adli işlem kaydı bulunan, etkin pişmanlıktan faydalanmayan kişilerin gayri resmi ortak olarak alındığı ortaya çıktı. Operasyon başlangıcında etkin pişmanlık kapsamında ifadeler de alındığı öğrenildi. SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyasında daha önce örgütle iltisaklı olduğunu bildiği arkadaşının referansı ile garson olarak döner zinciri şubesinde çalışmaya başlayan şüpheli ifadesinde "Daha sonra 3 farklı şubeden sorumlu olarak görevlendirildim. Beni davet eden arkadaşım şirketten yüzde 5 hisse payı ile 'ortak' olabileceğimi belirtmesine rağmen, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdiğimi öğrendikten sonra bana hisse verilmedi. Bana örgütle ilgili ifade verdiğim için önce baskı kuruldu, daha sonra da işten çıkarıldım. Şirket itirafçı olmayan örgüt mensuplarının ortaklığına izin veriyordu" dedi.

21 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

FETÖ iltisakı tespit edilen 21 şirkete kayyum atandı. Şirketlerde gayri resmi ortaklığı bulunan aranan kişilerin yurtdışı kaçışlarının örgüt tarafından organize edilerek, gerekli olan paranın Maydonoz Döner firmasından temin edildiği belirlendi. MASAK tarafından yapılan kapsamlı araştırmalarda şirketin FETÖ işlem kaydı olan örgüt üyeleri arasında yaklaşık 220 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlendi.

TMSF: FAALİYETLERİNE AKSAMADAN DEVAM EDECEK

Maydonoz Döner'in bugüne yaklaşık 400 şubeye sahip bir restoran zinciri olarak olağandışı büyüme gösterdiği, kamuoyunda görünürlüğünün artırılması için reklamlara ağırlık verildiği ve firma değerinin yükseltilmeye çalışıldığı belirlenirken, FETÖ iltisaklı Kaynak Holding'de mali müşavir ve muhasebecilik yapan şirket muhasebecilerinin, döner restoran zincirinin faaliyetlerinin yasal prosedürlere uygun olarak gösterilmesine yönelik işlemler yaptığı belirlendi. Diğer taraftan TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketlerde yeni yönetim oluşturuldu. Şirketin faaliyetlerine ara vermeden devam ettiği, internet siparişleri dahil, üçüncü şahısların haklarını teminen kesintisiz hizmetin sürdüğü vurgulandı.