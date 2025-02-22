Doğaya yük olan değil doğaya uyumlu giysi seçin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Çevre Programı'nın (UNEP) paylaşımını da alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Doğaya yük olan değil, doğayla uyum içinde yaşayan bir moda anlayışı mümkün. Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim, sürdürülebilir üretimi destekleyelim" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin öncülüğünde ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü, bu yıl 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atık' temasıyla dünyayı acil harekete geçmeye çağırıyor. BM Çevre Programı ile İnsan Yerleşimleri Programı işbirliğinde ve bir ilk olarak Sıfır Atık Vakfımızın desteğiyle düzenlenen etkinlik, sıfır atık bilincinin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Unutmamalıyız ki moda, bir yaşam biçimi olarak, yaratıcı ve dönüştürücü ruhuyla çözümün kalbinde yer alıyor." UNEP paylaşımında, moda endüstrisinin yılda 92 milyon ton atık ürettiği, bunun da saniyede bir kamyon dolusu giysinin yakılması veya çöpe atılması anlamına geldiği belirtildi.