Evlat nöbeti 2 bin günü geride bıraktı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da evlat mücadelesi başlatan 'Diyarbakır Anneleri'nin eylemi dün 2 bininci gününe girdi. Bir kişi ile başlayan eylemdeki aile sayısı 378'e, çocuklarına kavuşanlar da 53'e ulaştı. Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar, HDP aracılığıyla dağa kaçırılan oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde eylem başlatmış, iki gün sonra da oğluna kavuşmuştu. Bir kişi ile başlayan eylemdeki aile sayısı 378'e, çocuklarına kavuşanlar da 53'e ulaştı.