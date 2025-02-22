Mavi Vatana Çelik Kubbe

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, denizaltı savunma harbi kabiliyetine de sahip olacak

Gemi yakıt ikmali yapmadan 5000 deniz mili seyir yapabilecek

Dünya bahriyelerindeki en ileri teknolojiye sahip savaş gemisi olarak donatılacak

Yüzde 85'in üzerinde Türkiye'nin en yüksek yerli ve millilik oranına sahip savaş gemisi olacak



Türkiye, denizlerde marka olmak için kritik projeleri yerli ve milli imkânlarla tasarlayıp üretiyor. Çelik Kubbe Projesi'yle hava savunma şemsiyesi oluşturan Türkiye, denizlerdeki hava savunmasını TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile sağlayacak. TCG ANADOLU ve Milli Uçak Gemisi gibi "güç çarpanı" deniz unsurlarını koruyacak. Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi Müdürü Doç. Dr. Albay Hakan Uçar, projeyi "Türkiye'nin üstün mühendislik kabiliyetini gösteren, bilimle buluştuğu bir abide" olarak tanımlarken, Türk mühendislerinin üstün özverisi ve alın teriyle şekillendiğine dikkati çekti. Albay Uçar, SABAH'a TF-200 projesi ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

DENİZDE ETKİN HAVA SAVUNMASI

17 Aralık 2024'te ilk sacı kesilen TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi deniz kuvvetleri için stratejik öneme sahip. İnşası tamamlandığında dünya bahriyelerindeki en ileri teknolojiye sahip savaş gemilerinden birisi olacak. TF-2000, özellikle deniz harekât alanında geniş bir sektörde etkin hava savunma sağlayacak şekilde tasarlandı. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki çıkarlarını koruma misyonunda etkin bir rol oynayacak. Hava tehdidine karşı TCG ANADOLU ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik birliklerin korunmasını da gerçekleştirecek. Üstün taarruz kuvveti ile Türk donanmasının savaş gücünü yeni bir seviyeye taşıyacak. Savunma sanayii ihracatında yeni bir dönemin başlamasına da öncülük edecek. Gemi, tasarımı tamamen Türkiye'ye özgün olan, yerli ve milli sistemler ile donatılacak.

TF-2000 muhribi yüzde 85'in üzerinde oran ile Türkiye'nin en yüksek yerli ve millilik oranına sahip savaş gemisi olacak. Gemi 8300 ton deplasmana (yeri değişen su miktarı), 149 m tam boy ve 21.3 m genişliğe sahip olacak. Dizel ve gaz türbinlerinden oluşan maliyet etkin CODOG ana tahrik sistemi mimarisi ile en az 26 knots azami sürate sahip olacak ve yakıt ikmali yapmadan 5000 deniz mili seyir yapabilecek. Gemide, bölge hava savunma harbi kabiliyetine sahip olunması amacıyla milli olarak tasarlanan, çok fonksiyonlu ve uzun menzilli radarlardan oluşan çok amaçlı faz dizinli radar ile 96 hücreli Milli Dikey Atım Sistemi bulunacak. Namlulu ve güdümlü mermili yakın hava savunma silah sistemleri ile 127 mm milli top kullanılacak. Hava savunma harbi kabiliyeti ile birlikte üstün denizaltı savunma harbi kabiliyetine de sahip olunacak.

MİLLİ SAVAŞ YÖNETİM SİSTEMİ

İlk defa bu gemide kullanılacak olan Bütünleşik Sonar Sistemi ile geminin denizaltı savunma harbi menzili 80 bin yarda (73 km) üzerine çıkarılacak. Bünyesinde bulunacak İnsansız Hava ve Deniz Araçları ile üstün keşif ve muharebe yeteneğine sahip olacak ve asimetrik tehditleri her türlü ortamda erken ihbar kabiliyeti ile tespit ederek etkisiz hale getirecek. Tüm bu sensör ve silahların tam bütünleşik şekilde kullanılması ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile temin edilecek. Gemide kullanılacak yerli ve milli gelişmiş platform ve savaş sistemlerinin yanı sıra tasarımda en önem verilen konulardan biri de hayatta kalabilme. Geminin harici ve dahili patlamaya maruz kaldığında stabilitesini ve işlevselliğini koruyarak görevine devam etmesi tasarımda ele alınması gereken kritik hususlardan birisidir. Geminin düşman unsurlar tarafından tespit edilmesine neden olan radar kesit alanı, akustik ve kızılötesi izlerin de en düşük seviyede tutulması gerekiyor. Bu nedenle TF-2000 tasarımında ileri mühendislik bilgi birikimi gerektiren beka ve iz analizleri yapıldı. Geminin yapısal dayanıklılığını artırmak için çift perde ile artık kiriş uygulaması, kızılötesi izi azaltmak için baca gazı ile tekne yüzeyi soğutma sistemi, akustik izi azaltmak için sessiz pervane ile akustik kapsül uygulaması ve radar kesit alanını azaltmak için de entegre direk ile radar absorbe edici malzemelerin kullanımı tasarlandı.



ÖNEMLİ SİLAHLAR KONUŞLANDIRILABİLECEK

149 metre boy, 21.3 metre genişliğe sahip olacak gemide Milli Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (Atmaca, Gezgin), Sapan, Hisar-D, Siper Blok 1 D, Milli Torpido Kovan Sistemi, Milli Dikey Atım Sistemi (MİDLAS) gibi önemli silahlar konuşlandırılabilecek.