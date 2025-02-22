Tuba Durgut’tan İsrail delegasyonuna sert tepki: Bu artık siyasi değil, insani bir mesele!

Genel Kurul kapsamındaki Siyasi ve Güvenlikle ilgili İşbirliği Komitesi Toplantısında İsrail heyeti, Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında hayatını kaybeden ve rehine takası kapsamında İsrail'e teslim edilen bir bebeğin fotoğraflarını göstererek, Türkiye başta olmak üzere bazı delegasyonları İsrail'e destek vermemekle ve iki yüzlülükle suçladı. İsrailli bir kadın parlamenterin Türkiye'yi ikiyüzlülükle suçlaması üzerine, Tuba Durgut sert bir tepki gösterdi.

Durgut, Gazze'de öldürülen, sakat bırakılan ve açlığa mahkum edilen çocukları hatırlatarak, İsrail'in tek taraflı mağduriyet söylemini reddetti ve şu çarpıcı sözleri sarf etti:

"Ya Gazze'de ampute edilen çocuklar? Ya Gazze'deki kadınlar? Ya Gazze'de açlık çeken çocuklar? Gazzeliler insan değil mi? Biz bütün çocuklar için üzgünüz, Gazzelilerin hayatı da bütün hayatlar gibi değerlidir. Bu artık siyasi bir mesele değil, insani bir meseledir, saygılı olun."

Durgut'un bu çıkışının ardından oturumda büyük bir hareketlilik yaşandı. Başta Filistin olmak üzere birçok delegasyon üyesi, Durgut'a destek vererek İsrail heyetine yönelik eleştirilerini yüksek sesle dile getirdi. Tartışma sırasında Durgut, bilgisayar kayıtlarından Gazze'de yüzlerce kurşunla öldürülen kız çocuğu Hind Receb'in fotoğraflarını gösterdi ve İsrail'in çocuklara yönelik saldırılarını gözler önüne serdi.

HİND RECEB'İN TRAJİK ÖLÜMÜ

Hind Receb, yakın akrabası olan bir çift ve üç kuzeniyle birlikte şehirden kaçmaya çalışırken, içinde bulundukları araç İsrail tanklarıyla karşı karşıya gelmiş ve tüm aile üyeleri öldürülmüştü. Küçük kız, İsrail'in açtığı ateş sonucu saatlerce cansız bedenlerin arasında kalmış, korku içinde yardım beklemişti. Acil yardım operatörleriyle yaptığı telefon görüşmeleri, uluslararası toplumda büyük yankı uyandırmıştı. Receb'in kayıtlara geçen son sözleri, "Beni almaya gelecek misiniz? Korkuyorum." olmuştu.

Tuba Durgut'un bu cesur müdahalesi, uluslararası platformlarda yankı bulurken, İsrail'in tek taraflı söylemlerine karşı güçlü bir tepki olarak kayıtlara geçti.

Bu gelişmelerin ardından, Akdeniz Parlamenterler Asamblesi 19. Genel Kurulu'nda Gazze'deki insani kriz ve uluslararası hukuk ihlalleri bir kez daha gündeme geldi. Türkiye delegasyonu, Filistinli sivillerin korunması için diplomatik baskının artırılması gerektiğini vurgularken, Durgut'un çıkışı toplantının en çok konuşulan olaylarından biri oldu.