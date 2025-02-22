Türkiye’nin dik duruşu dünyada etkisini artırdı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga'nın daveti üzerine milletvekilleriyle birlikte Japonya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Japonya'da büyük ilgiyle karşılanan Kurtulmuş, ziyaret sırasında Japon İmparatoru tarafından kabul edilen ilk Meclis Başkanı olarak tarihe geçti. Türkiye'nin dış politikada artan etkinliğine vurgu yapan Kurtulmuş, dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KENDİ İŞİNE BAKSIN

TÜSİAD'ın siyasete yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Kurtulmuş, "Herkes kendi işine baksın. Siyasete yön vermeye çalışmak eski Türkiye alışkanlıklarının devamıdır" dedi.

O GÜNLER GERİDE KALDI

Vesayet tartışmalarının geride kaldığını belirten Kurtulmuş, "Bu tür çıkışlar, geçmişin karanlık günlerini hatırlatıyor. Türkiye artık demokratik mekanizmalarla yönetiliyor" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'ın açıklamaları üzerine Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarının siyasetin üzerinde vesayet oluşturmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye'de demokrasinin güçlendiğini, vesayetçi anlayışın geride kaldığını belirtti.



Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel, Kurtulmuş'un Japonya temaslarına eşlik etti.

SEÇİM ŞARTLARI OLUŞMADI

Muhalefetin erken seçim çağrılarını değerlendiren Kurtulmuş, erken seçim için siyasi ve sayısal şartların oluşmadığını ifade etti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin terörün bitirilmesi sürecine tam kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Kurtulmuş, örgüt lideri Öcalan'ın silah bırakılması konusunda yapılacağı açıklanan çağrıya ilişkin de "Ümidimiz, en kısa sürede açıklama gelmesi yönünde" ifadelerini kullandı.

VAZGEÇİLMEZ AKTÖR

Avrupa'da Türkiye'ye yönelik ilginin arttığını belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa güvenliği için vazgeçilmez bir aktör haline geldiğini ifade etti.



TÜRKİYE, ÇOK TARAFLI DİPLOMASİ YÜRÜTÜYOR

Türkiye'nin bölgesel meselelerdeki etkinliği Japonya temaslarında da öne çıktı. Filistin ve Suriye gibi konularda Türkiye'nin rolünün merak edildiğini vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin çok taraflı diplomasi yürüttüğünü ve milli çıkarlarını öncelediğini belirtti.