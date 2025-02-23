AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi: Yeni MKYK listesi belli oldu!

AK Parti 8. Olağan Kongresi Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan salonda coşkulu kalabalığa seslenirken AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) listeleri de açıklandı. İşte listeye giren o isimler...

MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU (MKYK) ASIL ÜYE ADAYLARI

1. Abdulkadir Develi

2. Abdurrahman Akyüz

3. Ahmet Baha Öğütken

4. Ahmet Bilal Kıymaz

5. Ahmet Büyükgümüş

6. Ahmet Mücahit Arınç

7. Ali İhsan Yavuz

8. Ayşe Keşir

9. Aziz Babuşcu

10. Belgin Uygur

11. Cengiz Tokmak

12. Cihad Terzioğlu

13. Çiğdem Karaaslan

14. Derya Ayaydın

15. Dursun Ataş

16. Efkan Ala

17. Erkan Güral

18. Erkan Kandemir

19. Eyüp Kadir İnal

20. Fahrettin Yahşi

21. Fatih Sadullah Selam

22. Fatih Şahin

23. Fatma Betül Sayan Kaya

24. Fadime Zehra Şener

25. Gökhan Diktaş

26. Halit Yererbakan

27. Hamza Dağ

28. Hasan Basri Yalçın

29. Hayati Yazıcı

30. Haydar Ali Yıldız

31. Hilal Kalyoncu Koç

32. Hilmi Türkmen

33. Hülya Terzioğlu

34. Hüseyin Yayman

35. İdris Nebi Hatipoğlu

36. İsmet Gergerli

37. Kürşad Zorlu

38. Mahir Ünal

39. Mehmet Kırmızı

40. Mehmet Umut Tuncer

41. Melek Duman

42. Menderes Mehmet Tevfik Türel

43. Mesut Özil

44. Muhammed Faruk Acar

45. Mustafa Demir

46. Mustafa Elitaş

47. Mustafa Hulki Cevizoğlu

48. Mustafa Nedim Yamalı

49. Mustafa Özkan

50. Mustafa Şen

51. Naim Makas

52. Nihat Zeybetçi

53. Nilhan Ayan

54. Osman Gökçek

55. Ömer Çelik

56. Ömer Faruk Besli

57. Ömer İleri

58. Ömer Serdar

59. Önder Matlı

60. Sadettin Hülagü

61. Selçuk Sümer

62. Serap Yazıcı Özbudun

63. Serpil Kavrak

64. Sevan Sıvacıoğlu

65. Sevilay Tuncer

66. Seyithan İzsiz

67. Temel Başalan

68. Türk İslam Karakoç

69. Umut Arman Sonay

70. Ünal Karaman

71. Veli Arslan

72. Yusuf Ziya Yılmaz

73. Zafer Sırakaya

74. Zakir Avşar

75. Ziya Serdar Kılıç



YEDEK ÜYE ADAYLARI



1. Arzu Silin Günaydın

2. Aişe Nur Nacar

3. Barış Özerol

4. Burhan Çakır

5. Mücahit Yanılmaz

6. Fatime Yurduseven

7. Muhammed Emin Saraç

8. Cansın Yılmaz Yaşar

9. Emre Cemil Ayvalı

10. Davut Coşkun Şiviloğlu

11. Büşra Ergenç

12. Ceren Tuncer

13. Fehmi Küpçü

14. Jülide İskenderoğlu

15. Ensar Topçu

16. Serpil Yılmaz

17. Mahmut Eminmollaoğlu

18. Funda Ozan Akyol

19. Harun Armağan

20. Harun Çelik

21. İsmail Kaya

22. Kasım Bostan

23. Mehmet Ali Kurt

24. Mehmet Ali Okur

25. Mehmet Karabay

26. Mehmet Umur

27. Muhammed Ali Uçar

28. Murat Çiçek

29. Mustafa Hasgül

30. Mürsel Çavdar

31. Cemal Bekle

32. Ömer Arvas

33. Sevde Sena Dağlı Akdemir

34. Şebnem Kocaelçi Elgörmüş

35. Şevki Şar



MERKEZ DİSİPLİN KURULU (MDK) ASIL ÜYE ADAYLARI

1. Abbas Aydın

2. Ayşe Deniz Çelik

3. Büşra Koyuncu

4. Cemaş Sarıhan

5. Mehmet Sarı

6. Melek Çiçek

7. Mir Sedrettin Karahan

8. Muaz Ergezen

9. Muhammet Ali Yılmaz

10. Ömer Faruk Sevgili

11. Salih Çetinkaya

12. Saliha Dönmez

13. Sena İpşirli

14. Zahir Soğanda

15. Zeynep Gül Yılmaz



YEDEK ÜYE ADAYLARI

1. Aydoğan Ahıakın

2. İsmail Can Gökbudak

3. Nureddin Çelik

4. Sinan Ensar Şahin

5. Yıldız Kara