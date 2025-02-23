Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu (25), memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü ile çıkan çatışmada 20 Şubat'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenazesi dün sabah karayoluyla Bayat ilçesi Çukuröz köyündeki baba ocağına getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından cenaze köy meydanına getirildi. Şehit Uslu'nun annesi Keziban Uslu, babası Sadık Uslu güçlükle ayakta durabildi.

Burada düzenlenen törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum AK Parti milletvekilleri Yusuf Ahlatçı, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgı, askeri erkân, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazından sonra meydanda kılınan cenaze namazının ardından bekâr olan Uslu, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

BABAYI ALNINDAN ÖPTÜ

Bekâr olduğu öğrenilen Mustafa Uslu'nun kardeşleri, Recep, Ramazan, Döndü ve Fatma Uslu ile annesi Keziban Uslu, babası Sadık Uslu ve aile yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Şehit Mustafa Uslu'nun babası Sadık Uslu ise gözyaşı dökerken, "Asker oğlum vatana helal olsun" diyerek bağırdı. Güçlükle yürüyen baba Sadık Uslu'nun yanına gelen Çorum Valisi Ali Çalgan, kendisini alnından öptü.



MEVZİSİNİ HİÇ TERK ETMEMİŞ

Şehit Uslu'nun, Pençe-Kilit operasyonu alanındaki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler ile sis sebebiyle 5 metreye kadar düşen görüş mesafesine rağmen mevzisini terk etmeyerek son ana kadar çatıştığı öğrenildi. Mehmetçik tarafından, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 3 teröristin ise kısa süre sonra etkisiz hale getirildiği bilgisine ulaşıldı.