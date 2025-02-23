CHP’de “17’ler” krizi: Tek adaysa neden seçim yapılıyor?

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 'örgüt denetiminde önseçim' yöntemini devreye sokan ve böylelikle ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı saf dışı bırakan Ekrem İmamoğlu, önceki gün aday adaylığı başvurusunu genel merkeze sundu. Edinilen bilgilere göre İmamoğlu'nun milletvekillerinden imza toplama çalışmasını, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yürüttü.

Günaydın'ın bu girişimine Kılıçdaroğlu'na yakın 17 milletvekilinin hiçbiri icabet etmedi.

İmamoğlu için imza vermeyen milletvekilleri arasında Kılıçdaroğlu döneminin önemli isimlerinden Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Tuncay Özkan ve Orhan Sarıbal gibi isimlerin olduğu görüldü.

ÖRGÜTTE BÜYÜK ÇATLAK

Yaşanan süreç, İmamoğlu'nun adaylığı daha resmiyet kazanmadan kendisine karşı milletvekilleri arasında yeni bir muhalif grubun oluştuğu şeklinde yorumlandı.

Öte yandan İmamoğlu'nun adeta kendisini partiye dayatmak için devreye soktuğu 'tek adaylı önseçim' yöntemi, örgütlerde de çatlak seslerin yükselmesine sebep oldu. Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, örgüt temsilcileri arasında "Tek aday varsa neden önseçime gidiliyor?" ve "İmamoğlu aday olacaksa 2 yıl boyunca İBB başkanlığını nasıl yürütecek?" gibi tartışmaların yaşandığı bildirildi.