Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın adaylık geriliminde yeni perde: Ön seçime adeta rest çekti!

"GÜNÜ GELDİĞİNDE DEĞERLENDİRİLİR"

Şu aşamada adaylığı konuşmak için erken olduğunu belirterek sözlerine başlayan Yavaş, "Şu anda erken seçimin tarihi yok, bir şey yok. Bunları konuşmak için çok erken. Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir" ifadelerini kullandı.