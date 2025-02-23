Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın adaylık geriliminde yeni perde: Ön seçime adeta rest çekti!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmedi. Şaibeli kurultay iddiaları sonrası soruşturma sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın arası iyice gerildi.
ÖN SEÇİME ADETA REST ÇEKTİ!
Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gerilimin tırmanmasıyla ikiliden ayrı ayrı açıklamalar geldi. Ekrem İmamoğlu, adaylığını açıklarken Mansur Yavaş'tan ise dikkat çeken bir hamle geldi. Dün Çankaya Birlik Mahallesi'nde katıldığı bir açılış töreninde cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soruları yanıtlayan Mansur Yavaş, parti yönetiminin hayata geçirdiği ön seçimi tanımayacağının sinyallerini verdi.
İMAMOĞLU'NA ÜSTÜ KAPALI MESAJ GÖNDERDİ
İmamoğlu ile uzun süredir adaylık yarışında olan Yavaş, bu mücadeleden vazgeçmediğini de gözler önüne serdi. İmza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olacağına yönelik iddiaların sorulması üzerine açıklamalarda bulunan Yavaş, "Talep olursa değerlendireceğiz" diyerek adeta İmamoğlu'na rest çekti.
"GÜNÜ GELDİĞİNDE DEĞERLENDİRİLİR"
Şu aşamada adaylığı konuşmak için erken olduğunu belirterek sözlerine başlayan Yavaş, "Şu anda erken seçimin tarihi yok, bir şey yok. Bunları konuşmak için çok erken. Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir" ifadelerini kullandı.
RESTLEŞMELER YENİDEN BAŞLADI
CHP'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin yapılan tüm anketlerde İmamoğlu'nun önünde çıkan Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun baskısıyla parti yönetiminin politika değiştirmesine tepki göstermiş, ayrıca zamanlamanın da çok yanlış olduğunu dile getirerek bu sürecin içerisinde olmayacağını kendilerine iletmişti.
Yavaş'a yakın kaynaklar da seçim takvimi netleştikten sonra Yavaş'ın adaylık için mutlaka girişimde bulunacağını ve bunun hazırlıklarının şimdiden başladığını iddia ediyor.