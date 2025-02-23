Emevi Camii’ne Erdoğan’ın seçtiği halılar seriliyor

Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camii'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçtiği ve Gaziantep'ten gönderilen bordo renkli yün halılar serilmeye başlandı. Tarihi camide, Esad rejiminin ardından yenileme çalışmaları sürüyor. Ramazan ayına günler kala gerçekleştirilen hazırlıklar çerçevesinde tarihi caminin iç mekânında bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor ve halıları seriliyor.

Hand Vakfı'nın Müdürü Saadeddin el-Muvakkat yaptığı açıklamada, "Yeni halılar Türk Büyükelçisi'nin katılımıyla ulaştı ve ilk teravih namazını yeni halılar üzerinde kılacağız" dedi.

YÜNDEN DOKUNDU

Halıların döşeme işlemini gerçekleştiren Türk şirketin yetkilisi Adnan Meşleh, "Türkiye'de tasarım ve renkler seçildi, biz de bu halıları Türkiye'den Suriye'ye getirdik. Halılar en kaliteli iplikler ve doğal yün kullanılarak üretildi. Her metrekare halı 5 kilogram ağırlığında ve caminin tamamını kaplayacak şekilde 5 bin metrekare halı satın alındı" açıklamasını yaptı. Şam Ulu Cami olarak da tanınan yapı, dünyanın en büyük ve eski camilerinden biri olarak bilinmektedir.