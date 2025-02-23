Fransız Le Point Dergisi kapak konusu yaptı: Erdoğan, yeni dünya düzenine yön verecek lider

Türkiye'nin son yıllarda pekişen küresel gücü, kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Savunma sanayiinde yaptığı atılımların yanı sıra diplomasi faaliyetleriyle de küresel barışı sağlamaya önayak olan Türkiye'nin yeni konumu, Fransız dergi Le Point'e kapak oldu.

BARIŞ DİPLOMASİSİNE VURGU

Gerek yerli ve milli adımlarıyla dışa bağımlılığını bitirmesi, gerekse benimsediği politikalarla tüm dünya güçlerinin kendisine başvurmasını sağlamasıyla konuşulan Türkiye, kendini önemli bir pozisyonda konumlandırdı. Başkan Erdoğan'ın liderlik ettiği barış diplomasisi anlayışıyla, başta Rusya- Ukrayna savaşında üstlendiği arabuluculuk rolünün yanı sıra, İsrail'in Gazze işgalinde uluslararası topluma sık sık çağrıda bulunan Türkiye, artık tartışılmaz gücünü kanıtladı.

Özellikle seçim dönemlerinde sık sık Başkan Erdoğan karşıtı algı operasyonları yürütmesiyle bilinen Fransız dergi, bu kez bükemediği eli öptü. Fransız Le Point dergisi, "2025 - Yeni Dünya Düzeni" başlıklı özel sayısında ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Başkan Erdoğan'ı kapağına taşıdı. Yeni dünya düzenine yön verecek 4 liderden birinin Erdoğan olarak gösterildiği kapakta, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yer aldı. Dergi 2018'de Erdoğan'la ilgili küstah ifadelerin kullanıldığı bir kapak yayımlamıştı. SABAH