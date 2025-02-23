Gök vatan’da iki gurur

MİLLİ SİHA TB2T'YE YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ

Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin, turbo motor ve gelişmiş yapay zekâya sahip yeni versiyonu Bayraktar TB2T-AI SİHA, test uçuşlarına başladı. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre uçuş testleri Edirne Keşan'da devam eden yeni nesil SİHA, turbo motor gücü, yüksek hız, üstün irtifa ve akıllı uçuş kabiliyetleriyle sınıfının dünyadaki en iyisi olacak. 30 bin feet irtifanın üzerine 30 dakikadan kısa bir sürede çıkabilen SİHA testlerde 30 bin 318 feet irtifayla endi rekorunu da kırdı. Mevcut SİHA'lara kıyasla çok daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip olan SİHA, 300 km hızla hava üstünlüğünü elinde tutacak düzeyde büyük bir güç kazandı.





SAHANIN HÂKİMİ BULUT

HAVELSAN tarafından geliştirilen yeni insansız hava aracı (İHA) Bulut sahip olduğu yeteneklerle sivil ve askeri alanlarda Türkiye'nin gücüne güç katacak. HAVELSAN güvenlik güçlerinin kullanımına sunduğu Bulut'u, diğer İHA'sı BAHA'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) liderliğinde ve belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdi. Bir süredir HAVELSAN Robotik Otonom Sistemler Merkezi'nde geliştirme faaliyetleri sürdürülen İHA, testleri başarıyla geçerek, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün envanterine alındı. BULUT, içten yanmalı motoru sayesinde kesintisiz şekilde 6 saat havada kalabiliyor. Her türlü hava koşulunda görev yapabilme yeteneği olan İHA, güvenlik güçlerince aktif olarak operasyon bölgelerinde kullanılıyor. 5 kilogram faydalı yük kapasitesi bulunan Bulut 80 kilometre mesafeye kadar veri paylaşabiliyor. Sınır ve sahil devriyesi, terörle mücadele, güvenlik, narkotik tespiti, termal ölçümleme, orman yangınlarına müdahale, afet sonrası arama kurtarma, enerji hatları kontrolü gibi pek çok farklı operasyonda kullanılabilecek.