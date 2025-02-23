İmamoğlu’na ‘sahte diploma’ soruşturması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim gördüğü, 1987'de İstanbul Üniversitesi'ne yatay ve dikey geçiş yapamayacağı ve bu nedenle üniversite diplomasının sahte olduğu iddialar arasındaydı.

YÖK, SAHTE DEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen ihbar doğrultunda 2024 yılının Aralık ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının geçerliliğinin incelenmesi için Yüksek Öğretim Kurumu'na müzekkere yazdı. Savcılığın müzekkeresine ilişkin YÖK'ten gelen cevabi yazıda, "İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin bulgular" yer aldığı belirtildi.

26 ŞUBAT'TA İFADE VERECEK

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlattı. Savcılık, 26 Şubat günü İmamoğlu'na savcılığa ifade vermesi için çağrı kâğıdı ile davetiye gönderdi.

İmamoğlu, 1987'de Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne sınavsız kayıt yaptırdı. Yıl sonu gelmeden 1985'te kurulan Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'ne geçti. İki yıl eğitim gördü. Sınavsız girdiği okuldan, yatay geçiş yapılabilecek bir üniversite olmamasına rağmen 1990'da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptı. Üstelik bu işlemle ilgili ÖSYM'de herhangi bir kayıt yok. İÜ'nün 1990 tarihli ek kontenjanla öğrenci alım şartlarını gösteren ilanı da İmamoğlu'nun söz konusu geçişinin usulsüzlüğünü belgeliyor.

KANIT, DİPLOMA NOTU!

İmamoğlu'nun 59 olan diploma notu yatay geçiş şartlarını sağlamadığı halde İÜ'ye geçtiğinin bir kanıtı olarak görülüyor. Eğer İmamoğlu, yatay geçişte istenen yüksek puanı sağlayabilmiş olsaydı, kalan yıllarda sınıfı geçecek kadar puan bile alsaydı, diploma notunun 70'ten aşağı olmaması gerekirdi. İmamoğlu'nun geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde 5 kişilik yatay geçiş kontenjanı açıldığına yönelik belgeler de geçişteki usulsüzlüğe işaret ediyor.