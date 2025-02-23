Kovid izninin kapsamı genişliyor

Salgın döneminde cezaevinde bulunan bazı hükümlülerin cezalarını evlerinde çekmelerini sağlayan ve kamuoyunda "Kovid izni" olarak bilinen düzenlemenin kapsamının genişletilmesi gündemde. 31 Temmuz 2023 öncesi işlenin suçlarda denetimli serbestlik altında infaza 5 yıl ve altı süre kalanlar cezaevinden çıkabilecek.

HAZIRLIK YAPILIYOR

Kovid cezalarının kapsamını genişleten düzenleme ile ilgili bir süredir çalışılıyor. Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin sıcak baktığı değişiklik parlamentoda temsil edilen muhalefet partileri ile de görüşülecek. Tüm partilerin düzenlemeye sıcak bakıp destek vermesi halinde değişiklik hayata geçirilecek. Düzenlemenin cezasızlık algısını ortadan kaldıracak ve hazırlıkları süren yargı paketi TBMM Genel Kurul gündemine geldiğindi bir önerge ile eklenmesi planlanıyor..

TÜM DOSYALARI KAPSAYACAK

Üzerinde durulan değişikliğe göre 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlarda, cezanın denetimli serbestlik altında infazına 5 yıl kalanlar düzenlemeden yararlanacak. Bu durumda olanlar denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkabilecek. Mevcut yasada 31 Temmuz 2023 tarihinden önce cezası kesinleşenlerden cezanın denetimli serbestlik altında infazına 5 yıl kalanlar cezaevinden çıkabiliyordu. Soruşturma, kovuşturma, temyiz süreci devam edenler ise kapsam dışı bırakılmıştı



SAYI BELLİ DEĞİL

Düzenlemeden yararlanıp cezaevindin çıkacakların sayısı ise belli değil. AK Partililer. "31 Temmuz 2023 öncesi bu suç işlemiş olanların cezaları kesinleşmediği için ne kadarlık bir ceza verileceği de belli değil. Bu 3 yılda 20 yılda olabilir. O nedenle, ceza kesinleştiğinde bu düzenlemeden yararlanma söz konusu olacağı için şu anda toplam bir sayı ortaya çıkmaz" bilgisini paylaştı.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

AK Partililer düzenlemenin gerekçesini anlatırken, "Mevcut durum Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı. İki kişi aynı mahkemede yargılanıp aynı cezaları aldı. Birinin cezası 31 Temmuz 2023 öncesi diğeri ise sonra kesinleşti. Biri cezaevinden çıkıyor, diğeri kalmaya devam ediyor. Burada bir adaletsizlik ortaya çıkıyor" dedi.