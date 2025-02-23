Sabıkalı baroya terör fezlekesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü gerekçesiyle soruşturma başlattı. Fezlekede, Baro Başkanı Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamalarıyla 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Başsavcılığın hazırladığı fezlekede, İstanbul Barosu'nun amacı dışında hareket ettiği ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na aykırı davrandığı vurgulandı. İstanbul Barosu, 21 Aralık 2024'te Suriye kuzeyinde etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK üyesi Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'e yönelik açıklama yapmıştı. Pek çok olayda sessizliğini koruyan baronun çıkışı tepkilere neden olmuştu.