Terör örgütüne ağır darbe! MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyi ve Suriye’de 8 PKK’lı etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI!"

MSB'den yapılan açıklamada "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.