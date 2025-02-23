Yeni Zigana Tüneli kış çilesini bitirdi

Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3'üncü en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli, geçen yıl 3 Mayıs 2023 tarihinde hizmete girdi. Trabzon-Gümüşhane arasındaki mesafeyi yaklaşık 30 dakika kısaltan tünelle birlikte sürücülerin kar-kış çilesi de bitti. Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yer alan Zigana Geçidi'nde özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olması sürücülere zor anlar yaşatırken, Zigana Tüneli'nin hizmete girmesiyle kar, keskin virajlar ve rampalar ortadan kalktı. Açıldığı günden bu yana milyonlarca aracın geçişine ev sahipliği yapan Zigana Tüneli, yoğun kar yağışının ardından kesintisiz ulaşımı ile sürücüleri rahatlığa kavuşturdu. TIR sürücüsü Orhan Bayram şunları söyledi: "Yeni Zigana Tüneli hayatımıza hayat kattı. Eski geçitten çıkmak için büyük zorluklar yaşardık. Devletimizin yaptığı şaheser tünelle yaşadığımız sorunlar ortadan kalktı. Yakıttan ve zamandan tasarruf ettik. Allah devletimizden razı olsun." TIR sürücüsü Haydar Yeni ise, "Kar-kış, zorluklar yeni tünelle ortadan kalktı. O dönemlerde neler çektiğimizi bizler biliriz. Yapılan tünel bizlere hayatın kolaylığını, konforunu ve rahatlığını verdi. Allah razı olsun" dedi.