Bakan Kurum’dan, daha önce konteynerde ziyaret ettiği depremzedeye bu kez evinde ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep ziyareti kapsamında 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen ilçeler Nurdağı ve İslahiye'de incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Nurdağı'nın Çakmak Mahallesi'nde, Başpınar TOKİ Konutları şantiyesini ziyaret etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Kurum, Çakmak Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan Özer ailesinin evine konuk oldu. Osman Özer (79) ve eşi Emine Özer (72) ile sohbet eden Bakan Kurum, mahalleye yeşil alan, park ve cami sözü verdi. Bakan Kurum, Nurdağı Kaymakamlığı'nda yapılan koordinasyon toplantısına da başkanlık ederek, ilçedeki çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

YİNE ALNINDAN ÖPTÜ

Nurdağı'ndan İslahiye'ye geçen Bakan Kurum, depremin ardından konteyner kentte ziyaret ettiği Nelbi Yılmaz'ın TOKİ konutuna misafir oldu. Yılmaz, Bakan Kurum'u "Neredesin sen? Çadırda alnından öptüğün çocuk dediler. Televizyondan tanıdım seni. Bakan o dedim" sözleriyle karşılayıp alnından öptü. Bakan Kurum ise "Sana söz verdiğimi hatırlıyorsun değil mi? Bak o günlerden bu günlere geldik. Allah'a hamdolsun. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz" dedi. Bakanlık ekipleri de Yılmaz'ın torunu İpek'e doğum günü sürprizi yaparak pasta kesti. 2 yıl önce konteyner kentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da doğum günü sürprizi yaptığı küçük İpek'in dileği ise 'Kar yağsın' oldu.

Bakan Kurum ziyaretin görüntülerini sosyal medya hesabından, "Nelbi teyzemizle o günlerden bu günlere. Çok şükür" mesajıyla paylaştı.

Aile ziyaretinden ayrılan Bakan Kurum'a bir şehit babası da "Bu evleri babam yapmazdı, ama devlet baba yaptı" dedi.