Başkan Erdoğan’dan Hasan Çelebi için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hat sanatının büyük ustalarından, ömrünü Kur'an-ı Kerim'i gönüllere nakşetmeye adayan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi Beyefendi'nin vefatından büyük üzüntü duydum. Hattatların reisi merhum Hasan Çelebi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.