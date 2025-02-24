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Giriş Tarihi: 24.2.2025 16:11 Son Güncelleme: 24.2.2025 16:12

Başkan Erdoğan'dan Hasan Çelebi için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hat sanatçısı Hasan Çelebi için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan’dan Hasan Çelebi için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hat sanatının büyük ustalarından, ömrünü Kur'an-ı Kerim'i gönüllere nakşetmeye adayan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi Beyefendi'nin vefatından büyük üzüntü duydum. Hattatların reisi merhum Hasan Çelebi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan Hasan Çelebi için taziye mesajı
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