Caddeye kontrolsüz çıkış: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, önceki gece 03.45 sıralarında 361. Sokaktan kontrolsüz olarak Fevzi Çakmak Caddesi'ne çıkınca, minibüsle çarpıştı. Kazada ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi ile minibüs sürücüsü yaralandı. Ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Altay (40) ve Altan Yıldırım (37), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 2 yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, ara sokaktan hızla çıkan otomobilin, caddeden hızla geçen minibüsle çarpıştığı yer aldı.Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait belediye otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Aykut Safa Özşahin (30), yaşamını yitirdi. Otobüs sürücüsü Suat M. gözaltına alındı. Uşak'ın Eşme ilçesinde kontrolden çıkarak ahırın duvarına çarptıktan sonra devrilen traktörün altında kalan sürücüsü Halil Gürmen (62) öldü.