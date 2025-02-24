CHP’li başkanın danışman ordusu

Bursa'da Büyükşehir Belediyesini eş, dost ve akraba ile dolduran ve 9 ayda 250 işçiyi kapı önüne koyan CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu kez de danışman ordusuyla gündemde.AK Partili Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 2 danışmanla yürüttüğü başkanlık görevini Bozbey tam 9 danışmanla sürdürüyor. Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden bu yana eş, dost ve akraba atamalarıyla gündemden düşmeyen, 250 işçiyi ekmeğinden eden ve 9 ayda söz verdiği hiçbir projeyi hayata geçiremeyen CHP'li Mustafa Bozbey, kendisine adeta bir danışman ordusu kurdu. Önceki belediye başkanı AK Partili Başkan Alinur Aktaş görevini sadece 2 danışmanla yürütürken, CHP'li Başkan Bozbey ise kendisine 9 danışman atadı.Başkan Bozbey'in danışman ordusuna tepki gösteren AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Sait Adiloğlu, "Günaydın Bursa eğleniyor muyuz?" başlıklı sosyal medya paylaşımında "Bozbey 9 ayda 9 defa danıştı mı acaba" diyerek danışmanları gündeme taşıdı. Alinur Aktaş döneminde 2 olan danışman sayısının bu dönem 9 olduğunu kaydeden Adiloğlu, ortalama 60 bin TL maaş aldıklarını ve 9 ayda ödenen maaşın da 6 milyon 480 bin lira olduğunu belirtti.