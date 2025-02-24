CHP’li başkanın danışman ordusu

Bursa'da Büyükşehir Belediyesini eş, dost ve akraba ile dolduran ve 9 ayda 250 işçiyi kapı önüne koyan CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu kez de danışman ordusuyla gündemde.
AK Partili Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 2 danışmanla yürüttüğü başkanlık görevini Bozbey tam 9 danışmanla sürdürüyor. Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden bu yana eş, dost ve akraba atamalarıyla gündemden düşmeyen, 250 işçiyi ekmeğinden eden ve 9 ayda söz verdiği hiçbir projeyi hayata geçiremeyen CHP'li Mustafa Bozbey, kendisine adeta bir danışman ordusu kurdu. Önceki belediye başkanı AK Partili Başkan Alinur Aktaş görevini sadece 2 danışmanla yürütürken, CHP'li Başkan Bozbey ise kendisine 9 danışman atadı.
"AYLIK 60 BİN TL MAAŞ"
Başkan Bozbey'in danışman ordusuna tepki gösteren AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Sait Adiloğlu, "Günaydın Bursa eğleniyor muyuz?" başlıklı sosyal medya paylaşımında "Bozbey 9 ayda 9 defa danıştı mı acaba" diyerek danışmanları gündeme taşıdı. Alinur Aktaş döneminde 2 olan danışman sayısının bu dönem 9 olduğunu kaydeden Adiloğlu, ortalama 60 bin TL maaş aldıklarını ve 9 ayda ödenen maaşın da 6 milyon 480 bin lira olduğunu belirtti.