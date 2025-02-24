Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 14. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği ile Teknik Elemanlar Derneği tarafından Erbakan'ın ölümünün 14. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, derneklerin yetkilileri ve vatandaşların katıldığı etkinlik kapsamında ilk olarak Zeytinburnu Merkezefendi Camisi'nde sabah namazı kıldı.Namaz sonrası katılımcılara çorba ikram edildi. Namazın ardından grup, Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.