Prof Attar: Hocalı’ya adalet çağrımızı yineliyoruz

Profesör Attar söyle devam etti:

"Hocalı'da yaşananlar, 1949 Cenevre Sözleşmelerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi çok sayıda sözleşmenin ciddi ihlali anlamına geliyor. Üzerinden 33.sene geçmesine rağmen uluslararası hukuk kurumlarının adaletin tecellisi için somut adım atmamasını esefle kınıyoruz ve şu ortak organizasyonumuzla bir daha Hocalı'ya Adalet çağrımızı yineliyoruz."