Prof Attar: Hocalı’ya adalet çağrımızı yineliyoruz

1992 senesinde 25 Şubat'ı 26'na bağlayan gece 366. Rus alayının kontrolündeki Ermeni güçleri sivil halka saldırarak çocuk yaşlı kadın erkek demeden katliam gerçekleştirdiler.
Resmî rakamlara göre 83'ü çocuk, 106'sı kadın olmak üzere 613 Azerbaycan Türkü'nün hayatını kaybettiği Hocalı Soykırımı her sene Azerbaycan'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde anılmakta, kanlı cinayetin sorumlularının cezalandırılması talep edilmektedir.
Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 33.yılında Hocalı'yı Anma Toplantısı gerçekleşti.
Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı başkanı Profesör Aygün Attar, Hocalı Soykırımı nedeniyle Azerbaycan yönetiminin AİHM ve Lahey Adalet Divanı gibi uluslararası hukuk kurumları nezdinde devam eden girişimlere vurgu yaptı. Attar, bu tür organizasyonlarla sivil inisiyatif kullanılarak "Hocalı'ya Adalet" çağrısını desteklediklerini açıkladı.
Profesör Attar söyle devam etti:
"Hocalı'da yaşananlar, 1949 Cenevre Sözleşmelerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi çok sayıda sözleşmenin ciddi ihlali anlamına geliyor. Üzerinden 33.sene geçmesine rağmen uluslararası hukuk kurumlarının adaletin tecellisi için somut adım atmamasını esefle kınıyoruz ve şu ortak organizasyonumuzla bir daha Hocalı'ya Adalet çağrımızı yineliyoruz."
TBMM himayesinde Azerbaycan Türkiye Büyükelçiliği ve Türkiye Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu işbirliğinde yapılan Azerbaycan ve Türkiye cumhuriyeti Ombusdmanlarının davetli konuşmacı olduğu Hocalı'yı Anma toplantısında Meclis çatısı altındaki siyasi partilerin grup başkan vekilleri ile birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşları ve başkentte bulunan diplomatik temsilcilikler ile üniversite öğrencileri iştirak ettiler.
Anma toplantısı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Halkla İlişkiler Binası fuayesinde Hocalı Soykırımı resim sergisi açılışı yapıldı.