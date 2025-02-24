Yeni kadro işbaşı yaptı

AK Parti kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu'nun yeni üyeleri seçildi. 75 kişiden oluşan MKYK'da 36 kişi yerini korurken, 39 kişi liste dışı kaldı.AK Parti MYK'sında yer alan 16 genel başkan yardımcısının 15'i, tekrar MKYK'ya seçildi. Listeye giremeyen tek isim çok uzun yıllardır parti muhasipliğini yapan Vedat Demiröz oldu.MKYK'ya alınan yeni isimler arasında en dikkat çeken ise ünlü futbolcu Mesut Özil oldu. Ankara Milletvekili Osman Gökçek, İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beyoğlu eski Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, iletişim profesörü Zakir Avşar de MKYK'de seçildi.İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Konya Milletvekili Ünal Karaman, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Gelecek Partisi'nden Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu MKYK'da yer aldı.AK Parti'nin MKYK'sında 14 kadın yer alıyor. Bunlar arasında Ayşe Keşir, Çiğdem Karaaslan, Serap Yazıcı Özbudun, Fatma Betül Sayan Kaya, Hilal Kalyoncu Koç gibi isimler bulunuyor.75 kişiden oluşan yeni MKYK listesinde yer alan asil üyeler şu şekilde: Abdulkadir Develi, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Öğütken, Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali İhsan Yavuz, Ayşe Keşir, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Cengiz Tokmak, Cihad Terzioğlu, Çiğdem Karaaslan, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Efkan Ala, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Eyüp Kadir İnal, Fahrettin Yahşi, Fatih Sadullah Selam, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yererbakan, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hayati Yazıcı, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hülya Terzioğlu, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşad Zorlu, Mahir Ünal, Mehmet Kırmızı, Mehmet Umut Tuncer, Melek Duman, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Mesut Özil, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Mustafa Elitaş, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Mustafa Şen, Naim Makas, Nihat Zeybetçi, Nilhan Ayan, Osman Gökçek, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Sadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Seyithan İzsiz, Temel Başalan, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Ünal Karaman, Veli Arslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Zafer Sırakaya, Zakir Avşar, Ziya Serdar Kılıç.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kongrenin ardından Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MKYK toplantısında MYK üyelerinin belirlendiğini açıkladı. Buna göre, AK Parti Genel Başkanvekilliğine Efkan Ala ve Mustafa Elitaş getirildi. Hayati Yazıcı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, Ahmet Büyükgümüş Teşkilat Başkanı, Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanı, Muhammed Faruk Acar Tanıtım ve Medya Başkanı, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapacak. Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın oldu. Mali ve İdari İşler Başkanlığına Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanlığına Sevilay Tuncer, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığına Mustafa Şen, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığına Hüseyin Yayman getirildi. Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan oldu. Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı ise Halit Yerebakan olarak belirlendi.MYK'de 9 yeni isim yer aldı. Büyükgümüş, Acar, Demir, Öğütken, Tuncer, İnan, Zorlu, Yerebakan ile Yayman MYK'ye girdi.