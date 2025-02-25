15 Temmuz gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı önünde yaralanıp gazi olan Mustafa Zorova 79 yaşında hayatını kaybetti. Gazi Zorova 15 Temmuz'da ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralanmış, sonrasında 54 operasyon geçirmişti.

Ayağından ve böbreklerinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören gazi Zorova, Kahramankazan ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi. Gazi Zorova'nın cenazesi dün öğle vakti Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 15 Temmuz sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da evinde ziyaret ettiği Zorova'nın cenazesi, Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.