AK Parti’de devir teslimle hizmet yarışına devam

AK Parti'nin 8. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından partide yenilenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu üyelikleri için devir teslim töreni yapıldı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, görevini Eyyüp Kadir İnan'a devretti. İnan, "Partimiz 2028'e çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecek ve nice başarılara imza atacaktır" dedi.

AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanlığı'nda da devir teslim töreni vardı. Vedat Demiröz, AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanlığı görevini Ahmet Baha Öğütken'e devretti. AK Parti'yi milletin kurduğunu vurgulayan Demiröz, görevi devrettiği Ahmet Baha Öğütken ile AK Parti İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı'nda 10 yıl birlikte çalıştıklarını söyleyerek "Deneyimli, mali müşavir, güvendiğimiz, çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Bu nedenle ben gönül huzuruyla görevi devrediyorum" dedi.