‘Hattatların reisi’ Hasan Çelebi vefat etti

"Hattatların Reisi" olarak bilinen ve dünyanın birçok camisinde hat sanatına imza atan Hasan Çelebi, 88 yaşında İstanbul'da vefat etti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Çelebi'nin ölüm haberini eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hasan Çelebi üstadımız ebedi âleme göçtü. Her bir eseri, medeniyetimizin bize yepyeni bir armağanıydı. Hat sanatına katkılarıyla iz bırakan Çelebi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve Necip Fazıl Saygı Ödülü sahibiydi. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da Çelebi'nin vefatı üzerine bir mesaj yayımlayarak, "Dünyanın dört bir yanında camilere nakşettiği hat sanatıyla iz bırakan, 'Hattatların Reisi' kabul edilen Hasan Çelebi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

Çelebi, Erzurum'un Oltu ilçesinde 1937 yılında doğdu. Hat sanatına 24 yaşında başlayan Çelebi, ünlü hattatlardan ders alarak kendisini geliştirdi. Cami yazıları ve özel koleksiyonlarıyla uluslararası üne kavuşan Çelebi, Hamid Aytaç'tan sonra en çok öğrenci yetiştiren hattat oldu.

Son olarak İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii ve Malezya'daki Sri Sendayan Camii'nin hatlarını yazan Hasan Çelebi, 2010'da "Yaşayan İnsan Hazinesi" ilan edilmiş, 2011'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü'ne layık görülmüştü.

Cenaze namazı Büyük Çamlıca Camii'nde bugün öğle namazına müteakip kılınacak olan Hasan Çelebi, ardından Karacahmet Mezarlığı'nda Hattatlar Sofrası'na defnedilecek.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

"HAT sanatının büyük ustalarından, ömrünü Kuran-ı Kerim'i gönüllere nakşetmeye adayan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi Beyefendi'nin vefatından büyük üzüntü duydum. Hattatların Reisi merhum Hasan Çelebi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."