İstanbul Barosu Yönetimine “Terör” iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta duyurulan açıklamayla, Suriye'nin kuzeyinde öldürülen terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü iddiasıyla "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. İlk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname düzenlemişti.

FEZLEKE HAZIRLANDI

Terör soruşturması kapsamında, Avukatlık Kanunu gereğince İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve 10 üyesi hakkında hakkında Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alan savcılık daha sonra baro yönetim kurulunun "şüpheli" sıfatıyla ifadelerini aldı. Akabinde soruşturmasını tamamlayan Terör Suçlar Soruştrma Bürosu savcısı fezlekeyi hazırladı. Fezleke, en yakın ağır ceza mahkemesi olan Bakırköy'e gönderildi.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, aralarında "Terör propagandası yapma" suçundan tutuklanan Fırat Epözdemir'in de aralarında bulunduğu Yönetim Kurulu Üyeleri "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianamede şüphelilerin, yayınlanan basın açıklaması ile terör örgütü mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'i gazeteci olarak tanıtıp, güvenlik güçlerini terörle mücadele kapsamında etkisiz hale getirdikleri ileri sürüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AMACI DOĞRULTUSUNDA FAALİYET GÖSTERDİLER

Soruşturmaya konu basın açıklamasının, terör örgütünün nihai amacı olan bölücülük faaliyetini meşru gösterme ve yayma amacı taşıdığı da iddia edildi. İddianamede, şüphelilerin açıklamalarında kullandıkları ifadelerle ülkenin iç ve dış güvenliği ve kamu düzeni ile ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya çalıştığı ileri sürüldü.

12 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Ayrıca baronun, devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalışarak, halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle hareket ettikleri iddia edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesi hakkında, "Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle iddianame düzenledi.

BARONUN SAVUNMASI İSTENDİ

Dosyayı inceleyen mahkeme, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve 10 baro üyesine iddianameyi tebliğ ederek, baro yönetiminin savunmasını ve delilleri varsa sunmalarını istedi. Mahkeme, gerek görülmesi durumunda soruşturmanın derinleştirilebileceğini de belirterek dosya üzerinden kovuşturma izni kararının verileceğini kaydetti.

MAHKEME YARGILAMA İZİN VERİRSE BAROYA "TERÖR" DAVASI AÇILACAK

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargılama izni vermesi durumunda dosya yeniden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Başsavcılık ise yargılamanın yapılması için dosyayı ilgili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderecek ve İstanbul Barosu hakkında "terör" davası açılmış olacak