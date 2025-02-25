CHP’li başkanlar sata sata bitiremedi! Cemil Tugay talimat verdi: Bir bir elden çıkarıyorlar!

EN BÜYÜĞÜ UMURBEY MAHALLESİNDE

Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı arsalar arasında en dikkat çekeni Konak ilçesi Umurbey Mahallesi'nde atıl durumda bulunan eski elektrik fabrikası karşısındaki arsa oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Encümenince satışı gerçekleştirilecek olan taşınmaz için 804 milyon 57 bin 970 TL muhammen bedel belirlendi. Büyükşehir ayrıca Buca, Güzelbahçe ve Menemen'de 2, Bornova, Konak, Urla ve Menderes'te 1 olmak üzere toplam 10 taşınmazını daha satışa çıkardı. Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı 10 taşınmazın toplam muhammen bedeli 575 milyon 342 bin 242 TL olarak belirlendi.