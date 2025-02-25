CHP’li başkanlar sata sata bitiremedi! Cemil Tugay talimat verdi: Bir bir elden çıkarıyorlar!

SGK ve vergi dairesine yüklü miktarda borç yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün daha da kötüye giden mali yapıyı düzeltmek için çareyi gayrimenkul satışında buldu.
Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden 200 taşınmaz için satış yetkisi alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ilk etapta 11 taşınmazı satışa çıkardı.
EN BÜYÜĞÜ UMURBEY MAHALLESİNDE
Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı arsalar arasında en dikkat çekeni Konak ilçesi Umurbey Mahallesi'nde atıl durumda bulunan eski elektrik fabrikası karşısındaki arsa oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Encümenince satışı gerçekleştirilecek olan taşınmaz için 804 milyon 57 bin 970 TL muhammen bedel belirlendi. Büyükşehir ayrıca Buca, Güzelbahçe ve Menemen'de 2, Bornova, Konak, Urla ve Menderes'te 1 olmak üzere toplam 10 taşınmazını daha satışa çıkardı. Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı 10 taşınmazın toplam muhammen bedeli 575 milyon 342 bin 242 TL olarak belirlendi.
1.4 MİLYAR GELİR BEKLENİYOR
Konak Umurbey'de satışa sunulan taşınmaz ile birlikte 11 arsanın satışından Büyükşehir'in beklediği toplam gelir 1 milyar 379 milyon 212 bin TL olarak hesaplandı.
SATIŞ İHALESİ 13 MARTTA
Söz konusu taşınmazların satışları 13 Mart günü saat 14:00'da başlayacak. İhaleler kapalı teklif usulü Kültürpark'ta bulunan Hol-2 binasında 2183 No'lu Encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
SON İKİ AYDA 114 TAŞINMAZ
İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak 27 Ocak'ta mülkiyeti kendisine ait 103 taşınmazın satış ihalesini gerçekleştirmişti. Bu satışlardan Büyükşehir Belediyesinin kasasına 1 milyar lirayı aşkın kaynak aktarılmıştı. 13 Martta yapılacağı duyurulan son ihale ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi 2 ayda kasasına gayrimenkul satışlarından 2.4 milyar lira kaynak aktarmış olacak.