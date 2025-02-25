Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı

Kars'ın Kağızman ilçesi DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Alkan, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Alkan'ın yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Alkan, 1 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 2009-2014 arasında HDP'den Kağızman Belediye Başkanı olarak görev yapan Alkan, 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den aday olmuş ve yeniden belediye başkanı seçilmişti.